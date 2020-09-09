РИАМО - 9 сен. За все время в столичном парке «Зарядье», которому в среду исполняется три года, побывали 30 миллионов гостей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Парк стал любимой площадкой для масштабных городских праздников», - написал Собянин на своей странице в «ВКонтакте».

Он напомнил, что Парящий мост и концертный зал уникальны, как и все сооружения парка.

«Аттракционы для маленьких и взрослых, гастрономический центр, парковка - здесь можно прекрасно провести весь день. С днем рождения, «Зарядье»!» - добавил мэр.

Парк находится в самом центре Москвы на месте бывшей гостиницы «Россия». «Зарядье» — городская достопримечательность, притягивающая туристов со всего мира, символ современной Москвы – комфортного и безопасного мегаполиса мирового значения. На территории парка объекты культурного наследия XVI века соседствуют с инновационной архитектурой. В 2018 году американский журнал Time включил «Зарядье» в список 100 лучших мест мира — единственный объект из России.