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Когда включат отопление и куда жаловаться на холод

Какой должна быть температура воздуха, чтобы в доме затопили, и куда жаловаться, если этого не происходит, читайте в материале РИАМО.
© РИАМО,   Александр Манзюк

Сроки включения

© РИАМО,   Николай Корешков

Нормативы по включению отопления установлены правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением правительства России от 06.05.2011 № 354. Согласно пункту 5 этих правил, отопительный сезон должен начинаться, если среднесуточная температура воздуха на улице на протяжении 5 дней держится на уровне ниже 8 градусов тепла.

Однако включение батарей возможно и раньше, чем после 5 дней похолодания. Решение о подаче тепла в Москве принимается распоряжением столичного правительства, в Подмосковье – постановлением администрации конкретного муниципалитета. Власти могут распорядиться включить отопление досрочно, если по прогнозу ожидается холодная погода.

Работы по наладке отопления, как правило, длятся несколько дней. Сначала подают тепло в образовательные и медицинские организации, затем – в жилые дома, в последнюю очередь – на промышленные предприятия.

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Сроки выключения

© flickr.com,skepticalview

Отключение теплоснабжения по нормативам происходит в противоположной ситуации: если среднесуточная температура 5 дней держится на уровне выше +8 градусов.

Прекращают подачу тепла в порядке, обратном включению: вначале на предприятиях промышленности, затем в жилых домах, после – в школах и детсадах, поликлиниках и больницах.

На сколько могут отключить отопление

© РИАМО,   Николай Корешков

По закону допустимы следующие перерывы в подаче тепла во время отопительного сезона:

– суммарно не более 24 часов в течение одного месяца;

– не более 16 часов, если в помещении больше 12 градусов;

– не более 8 часов, если в помещении от 10 до 12 градусов;

– не более 4 часов, если в помещении от 8 до 10 градусов.

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Нормативы по температуре в помещениях

© сайт мэра Москвы,   Юлия Иванко

В течение отопительного сезона должны соблюдаться нормы по обеспечению определенной температуры внутри жилых, рабочих и других помещений.

Так, в обычном жилом помещении не должно быть меньше +18 градусов (в угловых комнатах – меньше +20), в подъезде и общем коридоре – +16 градусов.
Нормы для детского сада: в игровых комнатах – плюс 21–23 градуса, в спальнях – плюс 19–20 градусов.

В школах во всех основных помещениях температурный режим может колебаться в пределах от +18 до +24 градусов, в спортзале и мастерских должно быть от +17 до +20 градусов.

Температура в офисе в отопительный период должна составлять 21–23 градуса тепла. На предприятиях допускается колебание от плюс 16–18 (если работа требует больших физических усилий) до плюс 22–24.

Если у вас дома, на работе или в школе у ребенка слишком холодно – можно смело жаловаться в соответствующие инстанции.

Куда жаловаться

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Если отопление в доме не включили вовремя или батареи греют недостаточно хорошо, первым делом стоит обратиться в управляющую компанию.

В случае, если управляющая компания не реагирует на жалобы, можно направить обращение в государственную жилищную инспекцию. В Госжилинспекцию Московской области можно позвонить по телефону горячей линии +7 (498) 602-83-32, на сайте организации также есть форма обратной связи. Жители Москвы могут связаться с Мосжилинспекцией через электронную приемную столичного правительства, позвонить на горячую линию по вопросам отопления по телефону +7 (800) 100-23-29, горячую линию ПАО «МОЭК» по номеру +7 (495) 539-59-59 или отправить заявку с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы».

Также жители Подмосковья могут оставить жалобу на отопительную систему через портал «Добродел», а москвичи – через портал «Наш город».  

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