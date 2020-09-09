Когда включат отопление и куда жаловаться на холод

Нормативы по включению отопления установлены правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением правительства России от 06.05.2011 № 354. Согласно пункту 5 этих правил, отопительный сезон должен начинаться, если среднесуточная температура воздуха на улице на протяжении 5 дней держится на уровне ниже 8 градусов тепла.

Однако включение батарей возможно и раньше, чем после 5 дней похолодания. Решение о подаче тепла в Москве принимается распоряжением столичного правительства, в Подмосковье – постановлением администрации конкретного муниципалитета. Власти могут распорядиться включить отопление досрочно, если по прогнозу ожидается холодная погода.

Работы по наладке отопления, как правило, длятся несколько дней. Сначала подают тепло в образовательные и медицинские организации, затем – в жилые дома, в последнюю очередь – на промышленные предприятия.

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