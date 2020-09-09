РИАМО - 9 сен. В Московской области планируется установка фандоматов для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок, аппараты в ближайшее время появятся в различных общественных местах, говорится в сообщении пресс-службы компании «РТ-Инвест».

Успешность проекта уже доказал опыт Казани. Там учащиеся 20 школ за два месяца сдали более 160 тысяч пластиковых бутылок и 25 тысяч алюминиевых банок - всего порядка 5 тысяч килограммов отходов. Такого объема пластика достаточно, чтобы произвести более 10 тысяч футболок или 5,5 тысяч пар кроссовок, алюминия хватит для изготовления 15 велосипедов.

«Это чемпионский результат. Мы рассчитывали, что эксперимент продлится до конца учебного года, хотя карантин из-за коронавирусной инфекции внес свои коррективы. Но мы сегодня можем с уверенностью говорить о преимуществах фандоматов как системы сбора», - отметил генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Он добавил, что через аппараты получается максимальный возврат объемов чистого вторичного ресурса в хозоборот и переработку. Они помогают вернуть во вторичный оборот до 90% пластиковой, стеклянной и алюминиевой тары.

«Еще это справедливая система: за сдачу тары человек получает вознаграждение. И в нашем случае самые активные школьники награждены ценными подарками. Так у них формируется культура осознанного потребления», - уточнил Шипелов.

В рамках пилотного проекта среди казанских школьников была проведена специальная акция - за сданную тару ученики получали баллы. По итогам конкурса были определены топ-15 победителей и топ-5 школ, которые сдали наибольшее количество банок и бутылок через фандомат. Все они получили ценные призы.