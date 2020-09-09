РИАМО - 9 сен. Министерство здравоохранения Московской области утвердило график работы мобильных прививочных бригад в сентябре и октябре этого года, в мобильных пунктах можно привиться от гриппа, документ опубликован на сайте правительства Подмосковья.

Врачи и медсестры мобильных бригад проводят плановую вакцинацию взрослого населения против гриппа. Санитарные автомобили работают в оживленных местах – вблизи крупных торговых центров, железнодорожных станций и МФЦ, а также в деревнях.

Например, в Луховицах можно сделать прививку около торговых центров «КАДО», «Лайм» и «Луховицкий пассаж», в Королеве – у гипермаркета «Глобус», в Балашихе – около железнодорожных станций Заря, Железнодорожная и Балашиха.

Чтобы привиться в мобильном комплексе, необходимо иметь при себе паспорт или полис обязательного медицинского страхования. Вакцинироваться может любой желающий, предварительная запись не требуется.

Перед прививкой медики проведут осмотр каждого обратившегося и измерят температуру.

В рамках стартовавшей прививочной кампании в Подмосковье планируется вакцинировать от гриппа более 4,5 миллионов человек.