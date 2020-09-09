РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 сен. Жителей Подольска приглашают на фестиваль «Технологии большого города», который пройдет в парке Талалихина 19 сентября, сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» одна из организаторов мероприятия Марина Гуськова.

«В парке Талалихина Подольска 19 сентября пройдет фестиваль «Технологии большого города». Это выставка - праздник на свежем воздухе в последние солнечные деньки бабьего лета. В программе будет выставка современных решений для укрепления здоровья, повышения комфорта и мобильной жизни всей семьи. Также будет проходить лотерея, будут работать интерактивные площадки», - сказала Гуськова.

Она отметила, что участников фестиваля ждут призы, тест-драйв детский автомобилей. Помимо этого, на мероприятии будут работать аниматоры. Мероприятие пройдет с 13:00 до 17:00.