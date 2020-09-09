РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 сен. Малаховский парк культуры и отдыха приглашает юных люберчан принять участие в мастер-классах и поиграть в подвижные игры на свежем воздухе 11 сентября, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«В 12:00 пройдет интеллектуальная программа для детей. В 12:30 состоится мастер-класс от творческой мастерской «Вдохновение», - говорится в сообщении.

В 13:00 пройдет интерактивная программа. Мероприятие состоится на детской площадке парка по адресу: поселок Малаховка, Театральный проезд, дом 1.