РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 сен. Люберецкая команда по чир спорту Resolute заняла первое место в традиционном фестивале-конкурсе «Открытие московского сезона», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Конкурс проходил 6 сентября в рамках программы четвертых Московских открытых молодежных пляжных игр.

«Люберчане стали лучшими в дисциплине «чирлидинг-стант», категория «мальчики, девочки». Поздравляем юных спортсменов и их тренеров и желаем новых побед!» - говорится в сообщении.