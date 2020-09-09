РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 сен. Приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» начало свою работу, жители Люберец смогут им воспользоваться, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«В личном кабинете можно управлять несколькими лицевыми счетами, быстро и без комиссии оплачивать ЖКУ, передавать показания приборов учета», - говорится в сообщении.

Также в приложении можно направить обращение о перерасчете, розыске или возврате платежа, запрос о корректировке данных по лицевому счету, заказать и получить справки и выписки, проконсультироваться, оформить получение электронной квитанции, оставить заявку на электромонтажные и сантехнические работы, прочитать новости, настроить автоплатеж.

Войти в личный кабинет можно с главной страницы официального сайта МосОблЕИРЦ, кликнув на баннер «Новый личный кабинет МосОблЕИРЦ Онлайн». Кроме того, это можно сделать, перейдя по ссылке lkk.mosobleirc.ru или скачав приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» в App Store или Play Market.

Кроме того, в «МосОблЕИРЦ Онлайн» впервые реализована «умная платежка». Благодаря сервису, пользователь видит детализацию по каждой услуге.