РИАМО - 9 сен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ежегодная пресс-конференция главы государства по итогам года может состояться во второй половине декабря, сообщает Nation News.
Песков подчеркнул, что конференция, скорее всего, будет проходить в очном режиме.
По его словам, Владимир Путин часто общается с главами регионов страны, а также с различными коллективами. Общение проходит в том же формате, что и прямая линия.
Ранее сообщалось, что в этом году Путин не будет проводить прямую линию в привычном формате.
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