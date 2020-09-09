РИАМО - 9 сен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ежегодная пресс-конференция главы государства по итогам года может состояться во второй половине декабря, сообщает Nation News.



Песков подчеркнул, что конференция, скорее всего, будет проходить в очном режиме.

«Не исключаем каких-то корректировок, но пока это, да, как обычно, заключительная ежегодная пресс-конференция, которая проводится во второй половине декабря», – сказал Песков.

По его словам, Владимир Путин часто общается с главами регионов страны, а также с различными коллективами. Общение проходит в том же формате, что и прямая линия.



Ранее сообщалось, что в этом году Путин не будет проводить прямую линию в привычном формате.