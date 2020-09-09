РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 сен. Жители подмосковного Красногорска смогут приобрести и продать старинные вещи, предметы декора, стильную одежду, книги и многое другое на блошином рынке в поселке Нахабино, сообщается на официальном сайте арт-центра «АртНах».

«Арт-резиденция «АртНах» открывает воскресный блошиный рынок в Нахабине. Приглашаем всех, кто хочет пристроить интересные старые вещи (стильная одежда, книги, старинные предметы декора, рукодельное творчество и так далее) в новые руки», - говорится в сообщении.

Блошиный рынок будет работать 13 сентября с 10:00 до 16:00 возле дома №24Б по улице Панфилова в поселке Нахабино.

Для участников необходима предварительная регистрация по номеру: 8(965)172-35-65. Можно позвонить или отправить сообщение в WhatsApp.