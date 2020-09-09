РИАМО - 9 сен. В среду мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию первой очереди фармацевтического производства, созданного ЗАО «Биокад», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Начиная с 2017 года мы заключили уже 4 «офсета» на производство лекарств, медицинских изделий и детского питания. Первый проект – с фармацевтической компанией «Биокад» на выпуск онкологических препаратов – прошел все стадии проектирования и строительства. И сегодня мы открываем первую очередь нового производства», – отметил Собянин.

По его словам, несколько месяцев уйдет на оформление необходимых документов. В 2021 году московские больницы начнут получать современные онкологические препараты, выпущенные в Зеленограде.

«Стоимость закупок будет примерно в два раза ниже по сравнению с рыночными ценами на аналогичную продукцию», – подчеркнул Собянин.

По условиям офсетного контракта, заключенного в 2017 году, российская инновационная компания «Биокад» взяла на себя обязательства в течение 2017-2021 годов построить высокотехнологичный фармацевтический комплекс общей площадью 43 тысячи квадратных метров.

На предприятии запланировано освоить выпуск 40 лекарственных препаратов (22 международных непатентованных наименований) онкологического профиля.