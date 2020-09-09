РИАМО - 9 сен. В Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» привезли две тыквы-гиганта из подмосковных Луховиц общим весом более 800 килограммов, передает корреспондент РИАМО.

Одна тыква весит 408 килограммов, а вторая - 415 килограммов. Новые экземпляры не побили рекорд двухлетней давности - вес тыквы «Дуси» составил 645 килограммов.

«Это не абсолютный рекорд для России, но это рекорд этого сложного 2020 года. Сорт данных экземпляров - атлантический гигант, это американский сорт. Самый абсолютный рекорд мира – это бельгийская тыква, которая весила почти 1 тонну 300 килограммов», - сказал ландшафтный архитектор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Артем Паршин.

Он отметил, что вырастил тыкву Андрей Гусев из подмосковных Луховиц. Тыквовед пытается превзойти мировой рекорд, но пока это не получилось.

«Это достаточно сложно для такого рода овощей, но Андрей не оставляет надежд. 1 ноября, когда будет завершаться фестиваль он приедет в «Аптекарский огород». Он заберет семена тыквы, так как это его собственность. Возможно, какое-то небольшое количество семян мы разыграем», - сказал Паршин.

Семена данного сорта тыквы весьма дорогие. В США стоимость одной семечки может достигать 100 долларов. Они крупнее семян обычной тыквы в два раза. В одной тыкве может быть около сотни семян.

По словам ландшафтного архитектора «Аптекарского огорода», этому сорту тыкв необходимо много тепла и питательных веществ. В период активного роста в день она «толстеет» на несколько килограммов.

«Эта тыква будет находиться следующие семь недель у нас в оранжерее, на фестивале. Выращена она совершено экологическим образом, нет никаких превышений с химикатами. Просто хозяин тыквы любил ее и разговаривал с ней», - сказал Артем Паршин.

По своим вкусовым качествам тыква-рекордсмен ничем не отличалась от обычных сортов.

«Два года назад мы разрезали тыкву и раздали куски овоща гостям фестиваля. Мне показалась, что по вкусу она такая же вкусная, как и любая другая», - отметил Паршин. ​

Рекорд был поставлен Андреем Гусевым два года назад, тогда тыква весила 645 кг. Она была абсолютным рекордсменом России и была занесена в книгу рекордов России.