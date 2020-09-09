РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 сен. Студенты МГОУ подмосковных Мытищ принимают участие во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», который проходит с 5 по 10 сентября в Ростове-на-Дону, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

Около двух тысяч студентов со всех субъектов Российской Федерации принимают участие в мероприятии. В 2020 году конкурсными направлениями стали: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Журналистика», «Видео».

«Студенты МГОУ – Мария Недогода, которая представляет оригинальный жанр в номинации «Цирковое искусство», и Елена Шевелева – представляет жанр театральное направление в номинации «Художественное слово». Музыкальное направление в номинации «Эстрадный вокал» представляют очаровательные Диана Шалагинова и Адель Гин», – говорится в сообщении.

Организаторами и учредителями фестиваля в 2020 году являются: министерство науки и высшего образования РФ, министерство просвещения РФ, министерство культуры РФ, Федеральное агентство по делам молодежи, правительство Ростовской области, Общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи», Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей».

«Оценивают выступления конкурсантов профессиональное жюри – более 40 ведущих деятелей искусства и культуры: народные артисты, популярные исполнители, актеры, журналисты, телеведущие», – отмечается в сообщении.