РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 сен. Жители подмосковного Подольска смогут стать членами общественного совета парков округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в парках культуры и отдыха округа регулярно проходят встречи с гражданами. На них обсуждаются вопросы содержания и развития парков. Для этого в Подольске сформирован общественный совет парков. В него входят 10 активных жителей муниципалитета. Чтобы принять участие в совете, нужно обратиться в комитет по культуре и туризму администрации округа по телефону: 8(496)769-92-47», - говорится в сообщении.

Также можно прийти на личный прием к руководителям: в парк культуры и отдыха имени Виктора Талалихина 11, 18 и 25 сентября с 17:00 до 19:00, предварительная запись по телефону: 8(903)672-99-91 или podolskpark@mail.ru; в парк культуры и отдыха «Дубрава» каждый понедельник с 15:00 до 16:00, предварительная запись: 8(985)430-14-56 или julia.julia197@yandex.ru и в детский парк культуры и отдыха в Климовске каждую пятницу в 10:00, предварительная запись: 8(985)290-88-67 или по электронной почте по адресу: kumodp@mail.ru.