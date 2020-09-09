РИАМО - 9 сен. Компания-оператор по обращению с отходами «Хартия» получила диплом победителя первой международной экологической премии EcwaTech & WasteTech Awards 2020 в номинации «За вклад в развитие отрасли».

Награждение победителей международной экологической премии EWA 2020 состоялось 8 сентября в Москве. Премией отметили лучшие по мнению экспертов-профессионалов компании в шести номинациях.

ООО «Хартия» оказывает услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами и крупногабаритным мусором на территории Северо-Восточного и Восточного административных округов Москвы, Ногинской зоны Московской области, а также в Ярославской, Владимирской и Тульской областях.