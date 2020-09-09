РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 сен. Жители подмосковного Красногорска могут побывать на танковом марше в Музее техники Вадима Задорожного 12 сентября, сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

«В эту субботу, 12 сентября, отмечайте День танкиста в Музее техники Вадима Задорожного! Станьте зрителем торжественного танкового марша. Экспонаты из нашей коллекции вновь «оживут» и загрохочут гусеницами по брусчатке музейной территории», - говорится в сообщении.

Ведущий кратко расскажет о каждой боевой машине. Начало марша в 13:00. Посетители также смогут примерить на себя образ танкиста и сделать фото на память в танке, а также принять участие в мастер-классах.

Стоимость билетов от 300 рублей. Музей расположен на 4-м километре Ильинского шоссе.