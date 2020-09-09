РИАМО - 9 сен. За последние сутки в Подмосковье выявили 164 случая коронавирусной инфекции, но ни одного случая не выявили в 19 городских округах, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

Ни одного случая заражения не выявили в Бронницах, Волоколамском округе, Дзержинском, Егорьевске, Звездном городке, Клину, Котельниках, Красноармейске, Лосино-Петровском, Лотошине, Молодежном, Озерах, Павловском Посаде, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах, Ступине, Фрязине, Шаховской, а также в Рошале, входящем в городской округ Шатура.

За минувшие сутки по 18 новых случаев заражения выявлено в Королеве и Одинцовском округе, 11 – в Домодедове, 10 – в Ленинском округе, девять – в Наро-Фоминском округе, восемь – в Балашихе, семь – в Мытищах. По шесть случаев выявили в Богородском округе, Серпухове и Щелкове.

По пять случаев коронавируса выявили в Воскресенске, Дубне и Краснознаменске. По четыре случая заражения за сутки выявили в Пушкинском и Рузском округах. По три случая инфицирования Covid-19 выявили в Сергиево-Посадском округе и Электростали. По два случая выявлено за сутки в Истре, Кашире, Коломенском, Раменском и Орехово-Зуевском округах, Лобне, Люберцах, Химках, Чехове и Шатуре.

По одному зараженному коронавирусом за сутки выявили в Дмитровском, Можайском и Талдомском округах, Власихе, Долгопрудном, Жуковском, Зарайске, Ивантеевке, Красногорске, Луховицах, Лыткарине, Подольске, Реутове, Солнечногорске, Черноголовке, а также Электрогорске.

За все время пандемии в Подмосковье выявлено 69 664 случая заражения Covid-19. Скончались 1 226 человек. Выздоровел и выписался 52 831 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

9 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Первые москвичи привились от Covid‑19 в рамках исследования. В среду в Москве в рамках пострегистрационного исследования началась вакцинация против коронавируса.

-Число новых выявленных случаев Covid‑19 в Москве на 7% меньше, чем месяц назад. Все пациенты и близко контактирующие с ними люди находятся под наблюдением врачей.

- За сутки в России зарегистрировали 5 218 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 165 больных. В Москве - 642.

- Еще 1338 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 224 840.

- За сутки в Москве скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, за все время пандемии в городе умерли 4933 Covid-пациента.