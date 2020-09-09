РИАМО - 9 сен. С 14 сентября в Подмосковье начинают принимать заявки от региональных предпринимателей на участие в отборочном этапе всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В Подмосковье бизнес социальной направленности развивается при активной поддержке регионального правительства. В этом году в рамках субсидирования затрат на реализацию бизнес-проектов в социальной сфере в бюджете области предусмотрено 100 миллионов рублей», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, сейчас в регионе работает множество интересных и значимых социальных проектов.

«В 2019 году, например, подмосковная компания стала победителем всероссийского конкурса в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере экологии». В этом году мы также ожидаем от подмосковных предпринимателей сильных заявок, которые достойно представят наш регион на федеральном уровне», - добавила Зиновьева.

Прием заявок на участие в отборочном этапе конкурса продлится до 11 октября. Ознакомиться с условиями участия и подать заявку можно на официальном сайте мероприятия.