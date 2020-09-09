РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 сен. Концерт молодежного творчества «Арт-парад» состоится в парке «Ивановские пруды» подмосковного Красногорска 13 сентября, сообщается в группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Молодежный «Арт-парад» в парке культуры отдыха «Ивановские пруды». Приглашаем всех на концерт молодежного творчества! Для вас выступят талантливые ребята, которые порадуют вас своими вокальными номерами и танцевальными постановками», - говорится в сообщении.

Мероприятие состоится на смотровой площадке «Отражение» в ПКиО «Ивановские пруды» 13 сентября с 16:30 до 19:00. Вход бесплатный.

Перед зрителями выступят театр песни «Модемуз», лауреаты всероссийских и международных вокальных конкурсов, студия бального танца «Дилайт», танцевальная студия Oh’my dance, вокальная студия Music hall, кавер-команда Brevis Brass Band.