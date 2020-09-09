РИАМО - 9 сен. Пассажиропоток всех направлений ЦППК за три месяца лета составил 106,5 миллиона человек, самым популярным стало Ярославское направление МЖД, электропоезда на нем перевезли более 20 миллионов пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы «Центральной ППК».

На втором месте оказалось Казанское направление, им воспользовались почти 17,8 миллиона человек, а на третьем – Горьковское с пассажиропотоком более 13,6 миллиона человек.

«Наименее популярно Киевское направление, на нем было отправлено чуть более 5,2 миллиона пассажиров. Летом прошлого года поезда компании перевезли 147 миллионов пассажиров», - говорится в сообщении.

Во всех электропоездах нужно обязательно находиться в средствах индивидуальной защиты. Купить маски и перчатки можно в билетных кассах на станциях компании и у кассиров-контролеров во время поездки.