РИАМО - 9 сен. В среду в доме правительства Московской области сертификаты на жилье по программе «Социальная ипотека» получили 32 медицинских работника, всего с начала года сотрудникам медицинской сферы выдано более 80 сертификатов, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Подмосковья Ольга Гребнева.

«Для правительства Московской области очень важно комфортное пребывание наших сотрудников. Сегодня мы вручили 32 сертификата. За 2020 год вручено более 80 сертификатов. Мы планируем догнать эту цифру до 130», - сказала Гребнева.

Она добавила, что с 2016 года подобные сертификаты получили более 1 тысячи медицинских работников.

Программа «Социальная ипотека» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. За четыре года программой воспользовались более 1,6 тысячи учителей, врачей, спортсменов, молодых ученых и уникальных специалистов.