РИАМО - 9 сен. В среду в доме правительства Московской области сертификаты на жилье по программе «Социальная ипотека» получили 32 медицинских работника, всего с начала года сотрудникам медицинской сферы выдано более 80 сертификатов, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Подмосковья Ольга Гребнева.
Она добавила, что с 2016 года подобные сертификаты получили более 1 тысячи медицинских работников.
Программа «Социальная ипотека» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. За четыре года программой воспользовались более 1,6 тысячи учителей, врачей, спортсменов, молодых ученых и уникальных специалистов.
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