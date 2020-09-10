РИАМО - 10 сент. Усадьба Мураново – одна из немногих в Подмосковье, где сохранились подлинные интерьеры XIX века. Попав сюда, как будто переносишься в прошлое и попадаешь в гости к обычной дворянской семье. Новый выпуск подкаста «Путь-дорога» рассказывает о странностях быта аристократов 200 лет назад.

Ведущие подкаста Герман Иванов и Лена Твердая разбираются в особенностях жизни дворян XIX века и выясняют, что у них все было не так, как показывают в современных фильмах. Из нового выпуска можно узнать, какая суперспособность была у поэта Федора Тютчева, зачем на ужине нужна сороконожка, что носили в косметичке аристократки и зачем детей сажали в «тужиловку».

Слушать новые выпуски подкаста «Путь-дорога» можно в любом удобном приложении:

Apple Podcast,

Google Podcast,

«Яндекс.Музыка»,

CastBox,

Overcast,

Castro,

«ВКонтакте»

или на сайте о туризме в Подмосковье «Путь-дорога».

По вопросам сотрудничества пишите на почту: podcast@riamo.ru.

Подкаст «Путь-дорога» - новый проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и после делятся со слушателями своими впечатлениями.

Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о Подмосковье активном - местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Основная цель проекта – показать, что Московская область многогранна и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Ранее вышли выпуски подкаста про путешествия в Дмитров и усадьбу Абрамцево, а также рассказы о яхтинге и гольфе в Подмосковье.