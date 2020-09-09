РИАМО - 9 сен. Специалисты взрывотехнического отряда «Мособлпожспаса» за неделю с 31 августа по 6 сентября обследовали, обезвредили и уничтожили восемь боеприпасов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы «Мособлпожспаса».

Так, 31 августа в Волоколамском округе обезвредили два артиллерийских снаряда.

«Первого сентября по одному боеприпасу обезвредили в Дмитровском городском округе, Можайске и в городском округе Егорьевск», - сказал собеседник агентства.

Третьего сентября один боеприпас обезвредили в Богородском городском округе. 4 сентября в Мытищах уничтожили один авиационный снаряд.

Шестого сентября один боеприпас обезвредили в Одинцовском городском округе.