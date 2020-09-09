РИАМО - 9 сен. Из-за проведения заезда «ГУМ-Авторалли» 12 сентября в столице ограничат движение на участке Кремлевской набережной, говорится в сообщении информационного центра департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Движение ограничат с 12:00 до 14:00.

Ограничение коснется одной полосы в районе Васильевского спуска.

В этом году «ГУМ-Авторалли» посвятят 50-летию выпуска первых автомобилей марки Lada. В заезде по живописным местам столицы будут участвовать 100 классических «Жигулей»: ВАЗ-2101, 2102, 2103 и 2106 1970-х годов выпуска. Перед выездом на маршрут все автомобили тщательно проверили эксперты, на транспортных средствах сохранены оригинальные детали, они находятся в прекрасном техническом состоянии.

Посмотреть «ГУМ-Авторалли» могут все желающие. После финиша всех участников соревнования и подсчета очков состоится торжественное награждение победителей и призеров в центре ГУМа у фонтана.