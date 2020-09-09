РИАМО - 9 сен. Расписание движения поездов Киевского направления МЖД изменится 11-12, 12-13, 19-20 и 26-27 сентября из-за реконструкции станции Крекшино, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Железнодорожники продолжают строительство подземного вестибюля и начинают монтаж навесов платформ.

«Технологические «окна» назначены с 22:30 до 10:00 с 11 по 13 сентября и с 22:30 до 09:00 с 19 на 20 и с 26 на 27 сентября», – говорится в сообщении.

На время работ внесены корректировки в расписание пригородных поездов. У некоторых электричек и экспрессов изменятся время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте, некоторые пригородные поезда выведут из расписания, несколько проследуют по укороченному маршруту.