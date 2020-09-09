РИАМО - 9 сен. В столичном районе Северное Измайлово появится дом по программе реновации с подземной автостоянкой, проектную документацию согласовали, дом построят на улице Константина Федина, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Программа расселения жильцов из ветхого жилья в современные комфортные дома началась в августе 2017 года. И планируется, что благодаря программе улучшить жилищные условия смогут 350 тысяч московских семей. Так, в районе Северное Измайлово появится 10-14-этажный многоквартирный жилой дом с одноуровневой подземной автостоянкой», – сказал председатель комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Валерий Леонов.

В доме появятся 132 квартиры с отделкой: 24 однокомнатных, 93 двухкомнатных и 15 трехкомнатных. На первых этажах планируют разместить помещения общественного назначения.

В доме будут два лифта разной грузоподъемности, система охраны входов, тревожная сигнализация и телевизионная охрана.

«Управление воротами и шлагбаумом предполагается по брелокам, выданным жильцам, имеющим парковочные места, и из помещения охраны», – добавил Леонов.