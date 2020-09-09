РИАМО - 9 сен. Спасатели поисково-спасательного отряда №7 «Мособлпожспаса» освободили руку трехлетнего ребенка, которая застряла между оконным откосом и фрамугой рамы, поставленной на проветривание, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

Инцидент произошел 8 сентября в Коломенском городском округе. Спасателей вызвала мама ребенка.

«Прибыв на место, спасатели отжали подвижную фрамугу, используя слесарный инструмент, и освободили ручку мальчика. Вся операция по освобождению руки прошла быстро, буквально через пять минут ребенок был на руках мамы», – сказал старший смены Александр Братищев.

Сразу после освобождения мальчик перестал плакать и почувствовал себя хорошо.