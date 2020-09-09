РИАМО - 9 сен. Новый легкоатлетический манеж в Алтуфьевском районе Москвы примет первых спортсменов уже в 2021 году, там будут круговая беговая дорожка, дорожка для спринта, секторы для прыжков с шестом и так далее, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

Крытый легкоатлетический манеж предназначен для проведения физкультурно-оздоровительных, тренировочных занятий по легкой атлетике и занятий общей физической подготовкой с учащимися спортивной школы, а также соревнований городского уровня.

«На объекте выполнены монтаж фасадов и остекление административно-бытовой части здания, ведутся отделочные работы, монтаж инженерных систем, завершается устройство кровельного покрытия над залом легкоатлетического манежа. Здание спортивного комплекса будет готово принять первых спортсменов уже в 2021 году», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Размер легкоатлетического манежа составит 48 на 120 метров. Здесь предусмотрены круговая беговая дорожка, дорожка для спринта на 100 метров, секторы для прыжков с шестом, прыжков в высоту и в длину, а также тройного прыжка, сектор для толкания ядра, тренировочный сектор для метания снарядов в сетку. В здании разместятся тренажерный зал, инфракрасная сауна, массажная, комментаторские и административные помещения, судейские комнаты, помещения допинг-контроля и трибуны для 280 зрителей.

В манеже также создадут раздевалки, душевые, гардероб, буфет, административные и судейские кабинеты.

Также на спортобъекте предусмотрена система фотофиниша, предназначенная для замера результатов спортсменов. Для удобства передвижения маломобильных людей здание оборудуют лифтами, пандусами и нанесут тактильные указатели.