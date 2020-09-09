РИАМО – 9 сен. Крупное денежное пособие смогут получить жены призывников, из федерального бюджета регионам на это выделят субвенции, деньги получат беременные жены, а ежемесячные пособия — дети таких военнослужащих, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Пособие жене призывника, готовящейся стать матерью, фиксированное и не зависит от размера дохода: 28 511 рублей», - говорится в сообщении.

Для получения выплаты супруге призывника нужно обратиться в орган соцзащиты или ближайший МФЦ. Для этого потребуется заявление, медсправка из женской консультации, справка из воинской части, свидетельство о заключении брака, паспорта и реквизиты счета для перевода.

На время службы на каждого ребенка полагается фиксированное ежемесячное пособие в 12 219 рублей. Для того, чтобы начать получать деньги, нужно написать заявление в МФЦ. Из документов потребуются паспорт, свидетельство о рождении ребенка, справка из воинской части и реквизиты счета. ​