РИАМО - 9 сен. За прошедшие сутки 142 пациента в Подмосковье вылечились после коронавируса, с начала пандемии выздоровел 52 831 человек, говорится в сообщении оперштаба Московской области по ситуации с Covid-19.

«Всего по состоянию на утро 9 сентября 2020 года в Московской области выявлено 69 664 случая заболевания коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус. Данные предоставляет подмосковное управление Роспотребнадзора.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30.

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Текстовая трансляция

9 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Первые москвичи привились от Covid‑19 в рамках исследования. В среду в Москве в рамках пострегистрационного исследования началась вакцинация против коронавируса.

-Число новых выявленных случаев Covid‑19 в Москве на 7% меньше, чем месяц назад. Все пациенты и близко контактирующие с ними люди находятся под наблюдением врачей.

- За сутки в России зарегистрировали 5 218 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 165 больных. В Москве - 642.

- Еще 1338 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 224 840.

- За сутки в Москве скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, за все время пандемии в городе умерли 4933 Covid-пациента.