РИАМО - 9 сен. Встреча представителей государственных структур с председателями садоводческих и дачных товариществ по имущественным вопросам садоводов пройдет 11 сентября в 14:00 в администрации городского округа Клин, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного БТИ.

Во встрече примут участие министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков, исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев, первый заместитель генерального директора МОБТИ Руслан Салтаханов, представители администрации городского округа Клин, Росреестра и ФНС.

«В городском округе Клин зарегистрировано более 290 СНТ. За четыре года в рамках кампании поставлены на учет более 15 тысяч объектов. А объекты на 7,4 тысячи земельных участков людям только предстоит легализовать. При продлении дачной амнистии до 2026 года важно не потерять время и оформить имущество, чтобы защитить свои права юридически», – сказала Адигамова.

Министр отметила, что выезды в садоводческие и дачные товарищества инициируются для того, чтобы помочь жителям Подмосковья разобраться в тонкостях оформления имущества. Сейчас зарегистрировать недвижимость в СНТ можно без уведомлений и разрешительной документации. Уже построенные, но незарегистрированные дома и капитальные строения на землях для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) можно легализовать по уведомительной процедуре, что также достаточно просто в случае, если эти дома и постройки возведены в соответствии с градостроительными нормами.

С начала 2020 года в городском округе Клин зарегистрировано более 800 объектов без прав.

Кампания по информированию собственников о процедурах легализации имущества ведется в Подмосковье с 2016 года. Тогда данные аэрофотосъемки соединили с базами данных ФНС и Росреестра и выявили более 900 тысяч объектов недвижимости без прав на 428 тысячах земельных участков. Данные об объектах были оформлены в реестр неузаконенных домов и строений Подмосковья и размещены в публичном доступе, чтобы собственники могли проверить, не попала ли их недвижимость в реестр.

Тогда же в помощь собственникам в Подмосковье стартовала кампания по информированию о процедуре регистрации имущества, которая длится вот уже более четырех лет. Открыты консультационные центры МОБТИ в МФЦ, где специалисты МОБТИ бесплатно консультируют по вопросам кадастрового учета и земельно-имущественной сферы.

Проверить, не попал ли объект в реестр неузаконенных домов и строений Подмосковья, можно на сайте Минмособлимущества - https://mio.mosreg.ru/dokumenty/reestr-zemelnyh-uchastkov-s-neoformlennymi-ob, также на сайте РПГУ есть сервис «Реестр неузаконенных домов и строений» - https://uslugi.mosreg.ru/business.