РИАМО - 9 сен. Следователи Главного следственного управления СК РФ расследуют уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере, которые были выделены ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА) Минэнерго России для создания информационной системы, сообщается на сайте СК РФ.

«В ходе расследования установлена причастность к хищению не менее 603 миллионов рублей бывшего директора ФГБУ «РЭА» Анатолия Тихонова, его советника Романа Рыжкова, а также вице-президентов АО «Ланит» Владимира Макарова и Виктора Серебрякова», – уточняется в сообщении.

Перечисленные выше граждане уже задержаны. Сейчас Тихонов является заместителем министра энергетики РФ. Он пытался скрыться, используя различные способы конспирации, много раз меняя автомобили и места временного пребывания в Москве. Тихонова нашли во время проведения обыска в его квартире.

По местам работы и жительства фигурантов проведены обыски, изъяты документы и предметы, имеющие значение для дела. Тихонову, Макарову, Серебрякову и Рыжкову предъявлены обвинения в мошенничестве. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайствами об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.