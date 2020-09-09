РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 сен. Жителей Люберец приглашают пройти опрос на портале «Добродел» о доступности и востребованности учреждений сферы культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Оставить свой голос​ о доступности Домов культуры, библиотек, музеев, детских музыкальных и художественных школ, а также театров в Московской области можно по ссылке:​ https://dobrodel.mosreg.ru/polls», - говорится в сообщении.

Ответы жителей очень важны для дальнейшей работы по повышению качества предоставляемых услуг.