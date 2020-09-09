РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 сен. Сотрудники администрации Домодедова совместно с полицией выявили кафе, незаконно торгующее алкоголем навынос, сообщается на официальной странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники администрации Домодедова совместно с полицией округа регулярно проводят мероприятия по выявлению нарушений в этой сфере.

«С 8 на 9 сентября проверили, как идет ночная работа в одном из общепитов округа. В соответствии с правилами реализации алкоголя, продажа допускается для потребления на территории заведения, если оно является точкой общественного питания. Однако в проверенном кафе с одним столиком нашли способ организовать очередь из желающих «приобрести градусы» навынос. На кассе стоит табличка с надписью, предупреждающей, что все бутылки обязательно будут открыты, так как алкоголь навынос продавать нельзя. При этом продавец открывает бутылки достаточно символично, так, чтобы камера над кассой зафиксировала вскрытие тары», - говорится в сообщении.

В процессе контрольной закупки таким образом были почти открыты 6 бутылок пива и оставлена в покое бутылка водки. Кафе также предоставило покупателям пакеты, в которые можно было бы положить купленный алкоголь.

«Факт продажи закрытого алкоголя навынос был зафиксирован при свидетелях. На месте был составлен протокол, материалы будут переданы в суд», - добавляется в сообщении.