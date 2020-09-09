РИАМО - 9 сен. За последние сутки в столице выявили еще 164 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период эпидемии выявили 69 664 случаев инфицирования, сообщает региональный оперативный штаб по ситуации с Covid-2019

За сутки скончались три пациента с Covid-19, за весь период эпидемии умерли 1 226 человека с коронавирусом. Также за сутки выздоровело 142 человека, за все время пандемии вылечили 52 831 пациента с Covid-19

В Московской области запущена горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и работает тематический сайт covid.mz.mosreg.ru.

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9 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Первые москвичи привились от Covid‑19 в рамках исследования. В среду в Москве в рамках пострегистрационного исследования началась вакцинация против коронавируса.

-Число новых выявленных случаев Covid‑19 в Москве на 7% меньше, чем месяц назад. Все пациенты и близко контактирующие с ними люди находятся под наблюдением врачей.

- За сутки в России зарегистрировали 5 218 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 165 больных. В Москве - 642.

- Еще 1338 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 224 840.

- За сутки в Москве скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, за все время пандемии в городе умерли 4933 Covid-пациента.