РИАМО - 9 сен. Главгосстройнадзор Подмосковья начал плановую проверку тепличного комплекса по выращиванию овощных и зеленых культур в селе Турово в Серпухове, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Комплекс возводит застройщик ООО «Туровский тепличный комплекс», генеральный подрядчик – ООО «Теплицстроймонтаж».

«Работы на строительной площадке ведутся в графике, задействовано более 100 человек и 25 единиц техники. На данный момент специалисты прокладывают внутренние инженерные системы и благоустраивают территорию», - говорится в сообщении.

Проектная мощность комбината в год будет составлять порядка 9 тысяч тонн огурцов и более 440 тонн салата. Новое сельскохозяйственное предприятие обеспечит рабочими местами порядка 200 человек.

За ходом строительства можно следить с помощью мобильного приложения «Подмосковные стройки».