РИАМО - 9 сен. В Мособлдуму внесли проект закона об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Подмосковье на 2021 год в целях установления социальной доплаты к пенсии, следует из документа, размещенного на официальном портале правительства региона.

При принятии данного закона величина прожиточного минимума пенсионера в Московской области на следующий год будет составлять 10 107 рублей.

За первый квартал 2020 года величина прожиточного минимума для пенсионеров в Подмосковье составила 9411 рублей.

На душу населения прожиточный минимум за первый квартал этого года составил 12 536 рублей, для трудоспособного населения — 13 876 рублей, для детей - 12 248 рублей.