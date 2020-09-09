РИАМО - 9 сен. Порывы ветра в Подмосковье и Москве в среду днем достигли 11-14 метров в секунду, ветер будет еще усиливаться, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Днем 9 сентября столичная область оказалась в зоне больших градиентов атмосферного давления в тыловой части высотной ложбины. К 12 часам на западе Подмосковья ветер усилился до 11 метров в секунду, на территории новой Москвы порывы достигали 13 метров в секунду», - говорится в сообщении.

В 13 часов на западе Москвы порывы достигали 14 метров в секунду.

В среду и четверг В Московской области и столице порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду.

До 11 сентября в регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. «Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.