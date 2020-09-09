В Московской области стартовала кампания по вакцинации против гриппа. Осенью 2020 года планируют привить более 4,5 миллиона жителей Подмосковья, в том числе более 1 миллиона детей. Вакцинацию организуют в школах, детских садах, на предприятиях. Какие препараты используют в рамках кампании и что нужно, чтобы привиться в поликлинике или мобильном комплексе, читайте в инфографике РИАМО.