РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 9 сен. Молодые жители подмосковного Красногорска могут принять участие в фестивале субкультур в парке «Ивановские пруды» 12 сентября, сообщается в Instagram-аккаунте отдела по делам молодежи администрации горокруга.

«Спешим тебе сообщить крутую новость – 12 сентября состоится фестиваль молодежных субкультур. Творчество, экстрим, киберспорт – все это будет открыто с 12:00 в парке «Ивановские пруды», – говорится в сообщении.

С 15:00 в парке начнется также фестиваль авторского рока «Красногорск – столица рок-н-ролла».

«Приходи и отвлекись от серых будней, получи заряд позитива и, конечно, зови обязательно своих друзей! Мы будем тебя непременно ждать!» – заключается в сообщении.