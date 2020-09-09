РИАМО - 9 сен. Мастера по керамике из подмосковной Гжели и итальянской Деруты создали арт-объект в благодарность медикам, стоявшим на передовой борьбы с коронавирусом, сообщается на сайте Московского дома соотечественника.

Совместный проект керамистов двух стран получил название «О чем говорят глаза».

«Работа выполнена в лучших традициях керамического искусства и представляет собой дерево, на ветвях которого вместо плодов - лица людей в медицинских масках и врачебных шапочках», - говорится в сообщении.

Одно из деревьев передано больнице итальянского города Бергамо. В будущем аналогичные произведения получат лечебные учреждения Москвы и Нью-Йорка.

Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V». Заинтересованность в поставке или совместном производстве данного препарата высказали более 30 стран.

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9 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Первые москвичи привились от Covid‑19 в рамках исследования. В среду в Москве в рамках пострегистрационного исследования началась вакцинация против коронавируса.

-Число новых выявленных случаев Covid‑19 в Москве на 7% меньше, чем месяц назад. Все пациенты и близко контактирующие с ними люди находятся под наблюдением врачей.

- За сутки в России зарегистрировали 5 218 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 165 больных. В Москве - 642.

- Еще 1338 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 224 840.

- За сутки в Москве скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, за все время пандемии в городе умерли 4933 Covid-пациента.