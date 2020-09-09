РИАМО - 9 сен. В столице завершился фестиваль гражданского общества «Добрые люди», площадку мероприятия в парке искусств «Музеон» посетили более 1,2 миллиона человек, говорится в сообщении пресс-службы PR-агентства Бедуш & Маренникова.

Фестиваль провела Общественная палата РФ. В этом году мероприятие стало самым массовым за всю свою историю.

«Мы столкнулись с тем, что в период пандемии подавляющее число наших партнеров – добровольцев, благотворительных организаций — не просто не остановили, а усилили свою работу, стали еще более активными, поэтому, конечно, мы должны были помочь им показать себя и рассказать о себе», — сказала глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева.

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Она отметила, что такие праздники помогают не просто знакомиться с неравнодушными людьми, но и еще больше верить в добро.

На площадках фестиваля было проведено 290 мастер-классов и 44 лекции. Волонтеры собрали 45 килограммов батареек для утилизации. Кроме того, более 200 книг и 450 комплектов канцелярских принадлежностей передано для детей-сирот.

В зоне мастер-классов проходили социально-ориентированные мероприятия: обучение жестовому языку и чтению шрифта Брайля, ПДД, основам независимой жизни человека на инвалидной коляске, правильному поведению с людьми с ограниченными возможностями здоровья и гуманному отношению к животным.

Также все желающие могли научиться оказанию первой помощи и узнать об особенностях ухода за паллиативными пациентами.

Ежедневно на площадке проходили занятия по актерскому мастерству, культуре речи и пению, танцам, тренинги по личной эффективности, созданию граффити тегов и другие. Большое внимание было уделено культуре народов России: состоялись мастер-классы по колокольному звону, изготовлению русских народных кукол, росписи матрешек, можно было посмотреть танцы народов Кавказа.

В лектории выступило более 60 известных спикеров: членов Общественной палаты РФ, лидеров благотворительных фондов, представителей медиасреды и экспертов-практиков.

Одним из ярких событий фестиваля стал большой благотворительный концерт. Заслуженная артистка России, член ОП РФ Диана Гурцкая со своими воспитанниками исполнила гимн фестиваля. На сцене также выступили более 20 артистов, которые покорили YouTube и TikTok.

На фестивале было представлено более 40 федеральных и региональных фондов, которые оказывают помощь разным категориям граждан. За время работы фестиваля в благотворительной акции #ДелаемДоброВместе было собрано свыше 600 тысяч рублей.