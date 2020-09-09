РИАМО – 9 сен. Концепт-шеф ресторана «Охотка» Николай Бакунов дал советы, как купить баранину без специфического для этого мяса запаха, сообщает aif.ru.

Прежде всего, нужно найти хорошего знающего мясника, который правильно разделывать баранину.

«Около суставов есть серо-сизые бляшки — лимфа. Ее нужно вырезать при разделке, именно они дают запах. Если лимфа осталась и мясо лежит с этими бляшками, будет специфический запах. А уж если лимфу повредили при разделке, он (запах) будет довольно сильный», - отметил Бакунов.

По его словам, это правило распространяется не только на взрослых баранов, но и на молодых. Ведь телятина тоже может пахнуть.

«Если же вы купили баранину и видите, что лимфа не удалена, нужно сразу же вырезать эти бляшки, аккуратно, чтобы их не повредить», - сказал специалист.

Он уточнил, что если бляшки удалить, то мясо будет пахнуть меньше. ​