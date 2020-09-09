Главным открытием в честь Дня города в Москве стал парк с круизным настроением – Северный Речной вокзал. Его отреставрировали и благоустроили в традициях Тимофея Шафранского, который и спроектировал парк в 1936 году. За 2 года реконструкции удалось воссоздать фасад, статуи, живописные панно и открыть знаменитые фонтаны. Через неделю в здании вокзала заработает музей, а уже сейчас можно попасть в исторический ресторан «Волга-Волга» и подняться на крышу к шпилю. Обозреватель РИАМО провела день в парке и узнала, зачем чем можно заняться в Северном Речном вокзале.

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Парк из советского кино

Историческое здание Северного Речного вокзала, легендарный ресторан «Волга-Волга», живописные панно, деревянные часы и лепнину помнят немногие посетители обновленного парка. Ведь в последнее время вокзал и набережная находились в запущенном состоянии, и москвичи уже не ожидали, что увидят парк, будто бы сошедший с экранов советского фильма. Также удалось отреставрировать два фонтана по бокам от здания – «Север» и «Юг».

«Я помню парк только по фильму «Волга-Волга». Совсем не ожидала такого ремонта и что сегодня смогу перенестись в советское время. Проводила огромный круизный теплоход с панорамными окнами, полюбовалась чайками и сталинским ампиром. Сам вокзал, как корабль – гуляешь по смотровым, и ощущение, что ты идешь по палубе», – рассказывает пенсионерка Марина.

Пусть не каждый, кто провел здесь свою молодость, остался доволен реконструкцией, но то, что здание сохранили и восстановили, отмечают все опрошенные горожане.

«Если честно, мы немного разочарованы. По сравнению с тем, что было, это выглядит как дешевая подделка. Было помпезно, барокко. Вместо художественного панно была лепнина. Это воспоминания из детства и юности – панно из мозаики. И мы ожидали увидеть здесь нечто подобное. Из того, что сохранилось – зал ожидания, выход к причалам галереи и фонтаны. Ресторан «Волга-Волга» тоже был, но вот зачем они повесили эти простые часы в зал ожидания? Раньше были деревянные… Но все равно спасибо, что благоустроили парк и набережную», – делятся впечатлениями Любовь Николаевна и Андрей Сергеевич.

Интерьеры здания вокзала воссоздавали по архивным съемкам – внутри панно и гербы, осветительные приборы, как в советское время. Сейчас в зале ожидания представлена небольшая экспозиция, посвященная роли вокзала в освоении Арктики, а уже к выходным заработает музей «Московский транспорт».

«Здесь проведена большая работа реставраторов. Радует, что они не захотели ничего менять, но придали зданию новую жизнь. Нам нравится, что сохранили аутентичные полы и стены, а также медальоны. Очень много живописных работ, которые висят в большом зале и в зале ожидания, удалось восстановить художникам. Интересно заходить в здание 30-х годов и видеть современную мебель. Ждем, когда откроется нижний этаж, где будут киносеансы», – рассказывают Елизавета и Марина.

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В обновленном вокзале открылся ресторан советской кухни «Волга-Волга», где в интерьерах того времени можно отведать волжских раков, котлеты из щуки, стерлядь, птичье молоко и прочие блюда. Обед с бокалом вина здесь обойдется в 2000 рублей. В будни в ресторане нет ажиотажа, но, как рассказывают официанты, столик по выходным лучше бронировать заранее.

Здесь же работает офис туроператоров, где можно забронировать круиз. Основные направления навигации – Санкт-Петербург, Ярославль, Казань, Нижний Новгород, Астрахань, Ростов-на-Дону, Волгоград, Плес.

Любителям фотографироваться понравится смотровая площадка с панорамным видом на Химкинское водохранилище. Подняться на все ярусы смотровой и разглядеть шпиль можно совершенно бесплатно. Это место уже облюбовали молодожены для свадебных фотосессий. Во время нашего посещения парка фотографирующимся не мешал даже дождь.

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Бассейны с видом на яхты и пироги времен Ивана Грозного

Обновление на Северном Речном вокзале чувствуется во всем – благоустроенный парк, палатки с кофе и сувенирами, современные детские площадки и новый сухой светодинамический фонтан перед входом в легендарный вокзал-корабль, фото которого уже заполонили инстаграмы москвичей.

Все 17 причалов вокзала были капитально отремонтированы, а зону посадки и высадки пассажиров обустроили для маломобильных пассажиров.

Посетителям будут также интересны 11 детских и спортивных площадок, которые в минувшие выходные были заполнены детьми. Поиграть здесь можно как в настольный пинг-понг, так и в волейбол, а зимой на территории парка откроют каток.

Первое, что бросается в глаза на набережной – уменьшенная копия канала имени Москвы. Многие москвичи спрашивают, а что это за ручей? Оказывается, копия канала построена со шлюзами, и по нему можно запускать бумажные кораблики.

«Что-то стало современным, что-то удалось сохранить. Но после той разрухи, которая здесь была, это подарок городу и москвичам. Меня как сотрудника канала имени Москвы радует, что люди хотя бы узнают, что канал снабжает столицу водой. Многие почему-то путают его с водоканалом, а это две разные организации. Водоканал очищает воду и подает горожанам, а саму воду из Волги подает канал имени Москвы. Здесь 8 шлюзов для судоходства. Это грандиозное сооружение», – объясняет Сергей.

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На набережной также расположены кассы, где можно купить билеты на экскурсионный маршрут по каналу имени Москвы. Цена билета от 530 рублей за прогулку по Подмосковью.

«В последний раз здесь были на корпоративе по работе, катались на теплоходе. Но сейчас это сказка какая-то… Таких фонтанов здесь никогда не было. Атмосфера располагает к речным прогулка», – считают посетительницы Наталья и Светлана.

Здесь же можно купить сувениры, связанные с историей парка, и перекусить. Меню заведений пытались выдержать в русском стиле, например, в кафе Kurnik вместо роллов, пиццы и бургеров можно отведать блинные пироги, которые были популярны на торжествах времен Ивана Грозного, а в кафе «Дружба» стоит сходить сладкоежкам, чтобы попробовать фирменные десерты.

В следующем сезоне можно будет искупаться в одном из трех открытых бассейнов в южной части набережной. Их обещают сделать с подогревом, а рядом поставить лежаки, душевые кабины и раздевалки. Загорать здесь можно будет с видом на яхты и катера, так как рядом возводится причал.

Электрокары до причала и канатка от «Сходненской»

Добраться до парка с круизным духом можно пешком от станции метро «Речной вокзал» за 10 минут. Также для удобства пассажиров подъехать с багажом можно прямо к вокзалу на такси, каршеринге или личном транспорте – около здания есть парковка. К причалам удобнее всего подъезжать на электрокарах, которые специально закупили к открытию обновленного вокзала.

В ближайших планах – открыть канатную дорогу между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал», которая соединит соседние районы Левобережный, Северное и Южное Тушино, разделенные Химкинским водохранилищем. Многие посетили обновленного парка уже хотят увидеть вокзал-корабль с воды и интересуются: «А где же канатка»?