РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 сен. В Подольском краеведческом музее 17 сентября торжественно откроется экспозиция трех предприятий госкорпорации «Росатом», посвященная 75-летию атомной промышленности, сообщается на сайте «Росатома».

Экспозиция к юбилею одной из ключевых отраслей экономики страны расскажет о профессиях, востребованных в машиностроении и атомной энергетике. В торжественной церемонии открытия примут участие представители администрации Подольска, госкорпорации «Росатом», АО «Атомэнергомаш», руководство организаций – участников экспозиции, ветераны предприятий.

«17 сентября в 12:00 в Подольском краеведческом музее пройдут праздничные мероприятия в честь 75-летия атомной промышленности. Совместную экспозицию представят три подольских предприятия госкорпорации «Росатом» – АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», ПАО «ЗиО-Подольск» и ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ». Выставка будет работать до 4 октября», – говорится в сообщении.

Посетители смогут познакомиться с историей и достижениями предприятий, узнать о современных разработках и перспективных направлениях. Учащимся и выпускникам школ округа расскажут о перспективных професссиях.

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» основано в 1946 году и занимается комплексом конструкторских, расчетно-теоретических, экспериментально-исследовательских и производственных работ по созданию реакторных установок различных типов для АЭС. Единственное предприятие в мире, по проектам которого работают реакторные установки на пяти различных реакторных технологиях. Занимается разработкой проектов реакторных установок типа ВВЭР мощностью от 300 до 1700 мегаватт. Реакторные установки ВВЭР по проектам ОКБ «ГИДРОПРЕСС» работают на 20 атомных станциях России, Украины, Армении, Финляндии, Болгарии, Венгрии, Чехии, Словакии, Китая, Ирана и Индии.

ПАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» – крупнейший производитель высокосложного теплообменного оборудования для объектов топливно-энергетического комплекса. 40% установленной энергетической мощности России, стран СНГ и Балтии оснащены оборудованием с маркой «ЗиО», в том числе 100% атомных электростанций, начиная с первой в мире АЭС в Обнинске.

АО «Атомэнергомаш» – машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом». Является поставщиком оборудования строящихся АЭС, СПГ-проектов, заводов по переработке отходов в энергию, предприятий энергетики, нефтегазового комплекса, судостроения и других отраслей промышленности. Технологии и оборудование обеспечивают работу около 15% АЭС в мире и 40% ТЭЦ в РФ и странах СНГ.