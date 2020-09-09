РИАМО - 9 сен. В рамках движения «Бессмертный полк» запущен проект «Знаменосцы победы», посвященный штурмовым и разведывательным группам, которые с 30 апреля по 2 мая водружали свои знамена над Рейхстагом, сообщил журналистам руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской.

«Мы однажды задались вопросом - кто же эти люди? Мы узнали, что это были десятки человек, несколько знаменных групп. К сожалению, многие из них неизвестны даже профессиональным историкам. Вот так родилась идея проекта», - сказал Хуторской.

Он добавил, что в состав знаменных групп, штурмовавших Рейхстаг, входили бойцы из 14 регионов России. В каждом из этих регионов будут запущены интерактивные площадки.

«Три площадки уже работают на данный момент. Что они из себя представляют? Мы изготовили небольшие инсталляции в виде фрагментов блиндажей, на которых посетители смогут не только сфотографироваться и надеть на себя снаряжение солдат, но также на этом стенде можно будет попробовать себя в роли знаменосца в режиме нашего VR-проекта», - добавил Хуторской.

Заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Наталья Лосева отметила, что ради создания достоверного вида крыши Рейхстага были использованы сотни архивных фотографий.

«Мы не могли просто примерно нарисовать крышу Рейхстага. Мы использовали сотни фотографий архивных для того, чтобы реконструировать крышу Рейхстага 30 апреля 1945 года. Больше этого нигде нет. Это единственная возможность посмотреть ее так детально», - заключила Лосева.

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