РИАМО - 9 сен. Актер Михаил Ефремов, которого приговорили к 8 годам колонии за смертельное ДТП, снова отказался от своего адвоката Эльмана Пашаева, сообщает ТАСС.

Пашаев защищал Ефремова в деле о ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Ранее актер уже отказывался от адвоката, однако вернул его к работе через несколько дней.

«Да, он отказался, сказал, что отношения с Пашаевым закончились вчерашним приговором. Его семья подыскивает других адвокатов», - сказала член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

В июне джип Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце, в данном ДТП погиб курьер Сергей Захаров. В ходе суда адвокат актера пытался доказать, что за рулем машины находился не Ефремов. Такие показания дали свидетели защиты, но их слова не убедили Пресненский суд. Артиста признали виновным в нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть человека, и назначили восемь лет колонии общего режима.

Ранее Пашаев сообщил, что уже подал краткую апелляционную жалобу на приговор Пресненского суда.