РИАМО - 9 сен. Жительница Подмосковья Елена Ильючик в 40 лет родила четырнадцатого ребенка, сообщает Федеральное агентство новостей.

Мать-героиня и сама росла в многодетной семье, где было девять своих детей и семь приемных.

«Ильючик познакомилась со своим будущим мужем, когда ей было 22 года, первенца она родила в 23. Сегодня в их семье восемь сыновей и теперь шесть дочерей», - говорится в сообщении.

Жительница Подмосковья пошутила, что они с мужем не знают, как назвать ребенка — все имена уже кончились. По данным СМИ, дочку в итоге назвали Валерией.

Елена Ильючик имеет орден «Материнская слава», также семья получила две квартиры от государства. ​​