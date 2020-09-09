РИАМО - 9 сен. Ввод в эксплуатацию четвертого главного пути на участке Мытищи-Пушкино Ярославского направления МЖД позволил снизить пиковую загрузку и предоставить дополнительно 193 тысячи пассажирских мест в сутки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Совместно с (губернатором Московской области - ред.) Андреем Воробьевым и РЖД продолжаем масштабный проект модернизации существующих направлений МЖД. Ввели в эксплуатацию четвертый главный путь на участке Мытищи-Пушкино», - написал Собянин на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что это второй этап развития пригородной железнодорожной инфраструктуры на самом загруженном направлении Московской железной дороги. Всего было построено 50 километров современных путей от Москвы до Мытищ и Пушкина.

Это позволило сократить интервал между поездами в часы пик на треть, минимальный интервал составляет чуть больше двух минут.