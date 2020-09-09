РИАМО - 9 сен. Ввод в эксплуатацию четвертого главного пути на участке Мытищи-Пушкино Ярославского направления МЖД позволил снизить пиковую загрузку и предоставить дополнительно 193 тысячи пассажирских мест в сутки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что это второй этап развития пригородной железнодорожной инфраструктуры на самом загруженном направлении Московской железной дороги. Всего было построено 50 километров современных путей от Москвы до Мытищ и Пушкина.
Это позволило сократить интервал между поездами в часы пик на треть, минимальный интервал составляет чуть больше двух минут.
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