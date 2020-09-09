РИАМО - 9 сен. В среду в Москве в рамках пострегистрационного исследования началась вакцинация против коронавируса, первые горожане уже сделали прививку в столичных медучреждениях, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сегодня важный день не только для города, но и для всей страны. В рамках пострегистрационного исследования в Москве стартовала вакцинация против Covid-19 первых жителей. Это позволит нам приблизить момент, когда вакцина станет доступна для каждого. Первые участники исследования сегодня сделали прививку», – сказала Ракова.

Прививать москвичей будут в два этапа. Второй компонент вакцины введут через 21 день после первого. Состав активных веществ в них будет отличаться. Это позволит усилить иммунную защиту организма.

Бесплатную прививку от коронавирусной инфекции могут получить 40 тысяч человек.

«Количество желающих ежедневно растет. Мы видим, можно сказать, ажиотаж. Заявку подали уже более 35 тысяч москвичей. Сейчас в столице исследование вакцины от ковида проводится на базе шести медучреждений. В дальнейшем их число увеличится до 20», – добавила Ракова.

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Текстовая трансляция

9 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Первые москвичи привились от Covid‑19 в рамках исследования. В среду в Москве в рамках пострегистрационного исследования началась вакцинация против коронавируса.

-Число новых выявленных случаев Covid‑19 в Москве на 7% меньше, чем месяц назад. Все пациенты и близко контактирующие с ними люди находятся под наблюдением врачей.

- За сутки в России зарегистрировали 5 218 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 165 больных. В Москве - 642.

- Еще 1338 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 224 840.

- За сутки в Москве скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, за все время пандемии в городе умерли 4933 Covid-пациента.